30 يوليو افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري والختام 15 أغسطس

القاهرة - محمد ابراهيم - يفتتح المهرجان القومي للمسرح المصري دورته السابعة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض دورة الفنانة القديرة "سميحة أيوب"، يوم 30 يوليو 2024 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كما تقرر أن يكون حفل الختام وتوزيع جوائز الدورة المقبلة يوم 15 أغسطس المقبل.

مهرجان المسرح المصري

أبرز المكرمين بمهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري أعلن خلال الأيام الماضية عن قائمة المكرمين في دورته الـ 17، وسيكرم خلال حفل افتتاحه 10 قامات فنية مسرحية متعددة التخصصات هي: الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، النجم أحمد آدم، الفنانة القديرة سلوى محمد علي، الدكتورة نجوي عانوس أستاذة المسرح، الدكتور ومخرج الأوبرا عبد الله سعد، المنتج الكبير والمؤلف أحمد الأبياري، الفنان حسن العدل، الدكتور عاطف عوض مصمم الاستعراضات، والفنان عزت زين، وسيخرج حفل الافتتاح المخرجة بتول عرفة.

مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة "سميحة أيوب" سيدة المسرح العربي، وتتكون اللجنة العليا للدورة السابعة عشرة من الفنان محمد رياض رئيسًا والفنان ياسر صادق مديرًا للمهرجان وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الروتيني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.