"بشكركم من كل قلبي".. تامر عاشور يعلق على نجاح حفله بالإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المطرب تامر عاشور عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته حفلته الغنائية بالإسكندرية، أول أمس الخميس، والتي كانت بحضور جماهيري كامل العدد، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك "عاشور" جمهوره مجموعة من صور الحفل، وعلق عليها قائلًا:" بشكركم من قلبي على الحضور الجماهيري الضخم، اللي فرحتوني بيه.. بحبكم واحد واحد".

وقدم "عاشور" خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور منها هيجيلى موجوع، تيجى نتراهن، بياعة، باى باى، قولوله سماح، اخر مقابلة وميدلى من الحانه ياريتك واول الحكايات.



آخر أعمال تامر عاشور



ويذكر أن آخر أعمال المطرب تامر عاشور الغنائية، هي أغنية "هيجيلي موجوع" التي تم طرحها خلال الأيام الماضية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية.

تفاصيل أغنية "هيجيلي موجوع"



أغنية "هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي على إيه

هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش

ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة بوداع.