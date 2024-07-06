نفاذ بطاقات حفل رامي عياش في مهرجان حمامات في تونس

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت إدارة مهرجان الحمامات الدّولي الذي يقام بدورته الـ 58 في تونس، نفاذ كامل بطاقات حفل النجم اللبناني رامي عياش المقرر إقامته في الأول من أغسطس القادم.

الحساب الرسمي لمهرجان الحمامات

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان الحمامات على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام صورة أعلن خلالها عن نفاذ بطاقات حفل رامي عياش.

ومن جهته علق رامي عياش بتغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة أكس بالقول "لكل المحبين بتونس بشوفكم ب ١ آب".

أحدث حفلات رامي عياش



ويستعد رامي عياش لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية في عدد من الدول العربية والأجنبية في صيف ٢٠٢٤.