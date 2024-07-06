نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين.. عماد زيادة ضيف برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان عماد زيادة ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامج “واحد من الناس” في تمام الساعة العاشرة مساء الإثنين المقبل على شاشة الحياة.

ويتناول اللقاء الكشف تألقه في آخر أعماله الفنية "نعمة الافوكاتو"، وكيف تم ترشيحه، وهل سيكون نقلة في مسيرته الفنية، وأيضًا يتحدث عن علاقته بالمخرج محمد سامي، وبدايته الفنيه من خلال مسرحية بودي جارد مع الزعيم عادل إمام.

كما يتحدث عن علاقته بالفنان محمد رمضان ومشاركته له في العديد من الأعمال وقيامه بإنتاج مسرحية أهلا رمضان، وكيف يري الهجوم على رمضان في السوشيال ميديا، ورأيه في جملة "نمبر 1"، كما تتناول الحلقة الحديث عن حياته الخاصة وزواجه من بنت خاله وأبناءه وأسرته وآخر مشاريعه الفنية.

آخر أعمال عماد زيادة

يذكر أن آخر أعمال عماد زيادة كان مشاركته في مسلسل مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، ودارت أحداث المسلسل حول "نعمة سعيد أبو علب" المحامية المجتهدة المحبوبة من الجميع، متزوجة من "صلاح" يعمل في محل يبيع منبهات، رغم الحب الكبير من "نعمة" لـ "صلاح" ووقفوها بجانبه في الأزمات، ما أن يحصل على مبلغ مالي كبير يقوم بخيانتها والزواج عليها، وينتهي الأمر بها بعد شجار مع زوجها وزوجته الثانية بضربها ومحاولة قتلها، تنجو "نعمة" من الموت وتعود لتبدأ رحلتها في الانتقام.



أبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"



شارك في بطولة المسلسل بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإخراج محمد سامي.