نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال عن محمود الليثي: كنت بسمعه وأنا صغير وكنت بلف وراه أتعلم غنا منه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المطرب عمر كمال عن بداية مشواره في الغناء، مشيرًا إلى أنه تعلم من الفنان محمود الليثي كثيرًا، وهو الشخص الذي وقف بجانبه في بداية مشواره الفني، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشارك "كمال "صورة جمعته بالفنان محمود الليثي، وأرفق بها تعليقًا، قائلًا:" لما كنت صغير كنت بسمعه وكنت بلف وراه أتعلم غنا منه.. ولما كبرت شوية وبدأت أشتغل كنت بغني أغانيه وباكل بيها عيش وبتقرب للجمهور بشغله.. ولما ربنا كرمنى وفتحها عليا من وسع وقفنى جمبه وغنيت معاه وربنا جعل وشه حلو ليا".

وأضاف: "أنا بحب محمود الليثي جدًا عشان كان معايا ف معظم مراحل حياتي.. ٢٠ سنة محمود الليثي حاجة أساسية ف يومي.. ربنا يخليك ليا وميحرمنيش من وجودك ف حياتي".

تعاون عمر كمال مع محمود الليثي



والجدير بالذكر أن عمر كمال شارك محمود الليثي في أغنية "أنا بطل السوق" التي طرحها خلال الفترة الماضية، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

كلمات أغنية أنا بطل السوق:



أنا عم الجيل ولا ليا بديل

ولا في التوكيل واسأل عني

أنا واحد بس مش عايز حس

بتكلم هوس اسمع مني

من غير شعارات ولا ولا حورات

احنا البابات واسأل عنا

هيقولو إدارات واصحاب مطارات

اه يا بغبغانات

على الفاضي زنة

اصحو فوقو رقم واحد

مش شاغل بالي بواحد

بإختصار عليكم راحت

أما أنا لاء

مش هقع طول ما انا ياض فيها

مش هخلي واحد عليها

انت عطلان كده وراميها

محتاج زقة.

آخر أعمال عمر كمال



وفي سياق آخر، قد طرح المطرب عمر كمال خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة "قطر جيلك" بالتعاون مع حسن شاكوش، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



تفاصيل أغنية قطر جيل



أغنية قطر جيلك من كلمات مصطفى الجن، ألحان منعم، توزيع إسلام ساسو، وإخراج حسام مجدي.