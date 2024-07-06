خالد الصاوي يتعاقد على فيلم "المصيف" مع نسرين طافش..تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان خالد الصاوي على فيلم "المصيف"، بطولة الفنانة نسرين طافش والفنان عمرو عبدالجليل، الذي يتم تصويره في الفترة الحالية، ويظهر خلال الأحداث بشخصية وزير سابق يعيش حياته في الساحل الشمالي.



أبطال وصناع فيلم "المصيف"



ويشارك في بطولة فيلم "المصيف"، مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، نسرين طافش، نبيل عيسي، نشوى بلال، أحمد ماجد،خالد الصاوي، ومجموعة كبيرة من النجوم والفيلم من إخراج سليم العدوي.



أحداث فيلم "المصيف"



وتدور أحداث فيلم "المصيف" إطار اجتماعي تشويقي، يحمل مفاجآت عديدة، كما يتناول الحياة في الساحل الشمالي، ويناقش عدد من القضايا الاجتماعية الهامة منها اختلاف الطبقات.

آخر أعمال خالد الصاوي



ويذكر أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي الفنية، هو فيلم "رحلة 404"، بطولة الفنانة منى زكي، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية في السينمات، وحقق نجاحا كبيرا.

أبطال وصناع فيلم "الرحلة 404"



وشارك في بطولة فيلم "الرحلة 404" عدد كبير من النجوم أبرزهم منى زكي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.