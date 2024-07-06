نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد كمال يكشف كواليس مسلسل "الهرشة السابعة".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد كمال كواليس مسلسل “الهرشة السابعة”، لافتًا أن فكرة المسلسل ذاتها تشوق أي ممثل للتجربة، ومخرجه من المخرجين المثقفين الدارسين للمجال.

تصريحات أحمد كمال

وأشار الفنان أحمد كمال خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد إلى أن شركات الإنتاج عليها عاملًا كبيرًا في إنجاح العمل الفني.

أحمد كمال يكشف عن أعماله القادمة

وبشأن عمله الفني المقبل، اختتم الفنان أحمد كمال قائلًا: هناك مسرحية عالمية بالمسرح القومي يتم الإعداد لها، وهناك عدد من الأعمال التي اعتذرت عنها بسبب عدم ملائمة الدور لي، متابعًا: ممكن يكون العمل كويس ومهم لكن شخصيتي مش هتكون مناسبة في العمل.