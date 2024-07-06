غدًا.. حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية ببرنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية والتي تتخللها نسائم تلك الأيام الطيبة المباركة، يقدم الإعلامي د. عمرو الليثي فقرة خاصة عن الأطفال الموهوبين في قراءة القرآن والخطابة.

تفاصيل الحلقة

ويظهر خلال اللقاء ثلاث نماذج رائعة لأطفال، الطفلة جنى إيهاب والطفل منصور وحيد، والطفل عبد السلام محمد الملقب بالخطيب الصغير، والذين استطاعوا أن يحفظوا القران الكريم كاملًا، ومنهم الذي يقوم بتقليد أصوات كبار المقرئين والمشايخ باصواتهم العذبة

ومنهم الذي يقدم الإنشاد بصورة مبهرة تفوق سنة، ومنهم القادر على الخطبة الدينية وطريقة إلقائها.

وأيضًا يستضيف الليثي الشيخ أيمن أبو عمر والقارئ صلاح الجمل، وفقرة خاصة عن الحكم العطائية الجزء الثالث

مواعيد البرنامج

ويذاع برنامج “واحد من الناس”، غدًا الاحد في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة.