فن ومشاهير

محمد رياض: لا صحة لإلغاء الدورة الـ 17 من مهرجان المسرح المصري والتأجيل في صالح المهرجان (خاص)

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القاهرة - محمد ابراهيم - تداول خلال الساعات الأخيرة أخبار عن إلغاء الدورة الـ 17 من مهرجان المسرح المصري دورة الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتواصل دوت الخليج الفنى مع رئيس المهرجان الفنان القدي محمد رياض ليكشف لنا عن حقيقة هذه الأخبار.

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مهرجان المسرح المصري 

رد رئيس المهرجان عن حقيقة إلغاءه 

 

رد الفنان القدير محمد رياض رئيس مهرجان المسرح المصرى في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" عن حقيقة إلغاء الدورة الـ 17 من المهرجان قائلًا:" المهرجان تم تأجيله فقط لأني شعرت بضغط وأنا أريد أن يكون مثلما حدث العام الماضي وتكون الدورة أفضل من العام الماضي وليس أسوء". 


وأردف حديثه:" الأخبار المتداولة عن إلغاء هذه الدورة غير صحيحة ولايمكن أن يتم المهرجان أثناء التغيرات الوزارية وهذا سبب آخر للتأجيل، فالتأجيل لصالح المهرجان وليس ضده ومازالنا نستكمل تجهيزات الدخول والمسارح والعروض المسرحية ". 

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محمد رياض 


وأكد أن التأجيل ليس على المهرجان فقط بل على المؤتمر الخاص به أيضًا فسيتم الإعلان عن موعد المؤتمر في القريب العاجل. 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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