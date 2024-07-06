«أب دلوع وشديد».. أحمد كمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد كمال تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية، خاصًة في تعامله مع بناته.

تصريحات أحمد كمال

وأوضح أحمد كمال، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه يفضل لقب «أبو البنات»، قائلًا: «الحمد لله أنا ربتهم أنهم يختاروا حياتهم، وده خد وقت كبير على ما قدروا يختاروا هيدرسوا إيه وهيشتغلوا إيه وهيعملوا إيه؟، وهم شخصيات قوية جدًا، لأنهم برج الثور».

طريقة تعامل أحمد كمال مع بناته

وأشار أحمد كمال، إلى أنه كان في تربية بناته يميل أحيانًا إلى الشدة وأحيانًا آخرى إلى الدلع.