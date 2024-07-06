شريف منير عن دوره بفيلم السرب: «حسيت إني عملت حاجة كويسة»

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان شريف منير على أنه يعتز كثيرًا بمسلسل «بقينا اتنين»، والذي يشارك في بطولته بجانب الفنانة رانيا يوسف، وتم عرضه ضمن موسم دراما رمضان الماضي.

تصريحات شريف منير

وتابع شريف منير، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلًا:«مسلسل بقينا اتنين مكنش معمول حسابه أنه يبقى ضمن دراما رمضان، كان المفروض خارج الموسم، لكن الشركة المتحدة شاهدت الحلقات عجبها المسلسل، قررت أنه لازم ينزل في رمضان».

وأضاف شريف منير قائلًا: «مسلسل بقينا اتنين كان 20 حلقة، لكنه تقرر يبقى 15 حلقة لعرضه بالموسم الرمضاني، فالمونتاج كان من مصلحتنا لأنه سخّن الأحداث وشد الايقاع والحمد لله».



شريف منير عن فيلم السرب



وتحدث شريف منير عن مشاركته في بطولة فيلم السرب قائلًا: «السرب من الأعمال اللي بعتز بها جدًا زي فيلم الممر بالنسبة لي، وأبطال الفيلم هم أحمد السقا طبعًا ومحمد ممدوح ونيللي كريم، إنما أنا سعيد بدوري وحسيت أني عملت حاجة كويسة، وسيبت علامة الحمد لله، ويا رب للأحسن والأحسن بإذن الله».

وأوضح شريف منير، أنه لا يُفكر في الحصول على الجوائز، قائلًا: « عمري ما بفكر في الجوائز، أنا بفكر الدور ده هينفعني ولا لأ؟، هعمل منه حاجة، هيبقى حلو وهيعجب الناس ولا لأ، وبعد كده الجوائز دي بتاعة ربنا».

تفاصيل فيلم السرب

تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.



فريق عمل فيلم السرب



ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.