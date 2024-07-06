محمد رضوان: أسعى لتقديم أدوار مختلفة والابتعاد عن تكرار الشخصيات

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان محمد رضوان عن سعادته بتكريمه من إحدى المهرجانات الفنية الكبرى، عن مجمل أعماله الفنية الذي قدمها خلال مشواره الفني.

تصريحات محمد رضوان

وأوضح محمد رضوان، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلًا: «بكون سعيد وبفرح جدًا لما بلاقي صدى لأعمالي والجمهور يختارني عشان اتكرم على مجموعة أعمالي والحمد لله أن الجمهور هو اللي بيقيم وبيختار».

محمد رضوان يكشف عن معاير اختياره للادوار

وأضاف محمد رضوان أنه يسعى للاختلاف في كل شخصية يجسدها ضمن أعماله الفنية، قائلًا: «أنا بدور على أني اختلف في كل شخصية بقدمها، لأن أنا كان في نماذج كتير كانت قدامي بتقدم نوعية الدور الواحد، يعني أنا بشخصية رمضان حريقة كان ممكن يفضل هو اللي بعمله في كل الحاجات، وشخصية رجب الخانكة في بابا المجال، ومهران الشيمي، دي شخصيات مختلفة وفيها ثراء وتمثيل، وتكون شخصيات مختلفة، وهنرجع نعمل شخصية رمضان حريقة مفيش مشكلة».