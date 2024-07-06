نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدولة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة في مناقشات ثقافة سوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت ثقافة سوهاج، ملتقى حواري بعنوان "دور الدولة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة"، بمركز المؤتمرات بجامعة سوهاج، ضمن فعاليات العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

دور الدولة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة

أقيم الملتقى بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، وشارك به د. علاء غالب الأستاذ بكلية الطب بجامعة سوهاج، د. عبد العليم دسوقي عضو مركز التنمية المستدامة بالجامعة.

استهلت الفعاليات بكلمة أحمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج، الذي أدار اللقاء، مرحبا بالحضور، ومؤكدًا دور الثقافة في نشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية للشباب، من خلال مثل هذه اللقاءات التثقيفية التي تناقش أهمية الطاقة المتجددة كأحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق حلم التحضر للأخضر.

وأوضح د. علاء غالب أن الدولة اتخذت عدة إجراءات خلال الآونة الأخيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أهمها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال اتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة، والعمل على مواجهة الآثار السلبية التي طرأت على كوكب الأرض نتيجة التغيرات المناخية.

من ناحيته تناول د. عبد العليم دسوقي تفصيليا، الاستراتيجية الوطنية للدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، والتي كان من أهمها استخدام مصادر الطاقة المتجددة لخفض كمية الانبعاثات، وكذلك المبادرات القومية ومنها "اتحضر للأخضر"، بجانب التوسّع في مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء كمحطة بِنبان بأسوان التي تعد أكبر محطة بالعالم، وأخيرًا محطة رياح رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لدعم شبكة الكهرباء المصرية بالطاقة الكهربية النظيفة.

المشروعات القومية

واختتمت فعاليات الملتقى المنفذ ضمن أنشطة فرع ثقافة سوهاج، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بالمحافظة منها: مشروع إنشاء طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء غرب سوهاج، ومحور الدكتور جمال حمدان "المراغة ـ ساقلته" والمار أعلى نهر النيل، وذلك بحضور د. أحمد عبد الحكيم وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، د. ممدوح السيد وكيل كلية التربية الرياضية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

