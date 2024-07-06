نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 23 يوم.. تعرف على حصيلة إيرادات فيلم "ولاد رزق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد فيلم ولاد رزق 3 نجاحًا كبيرًا منذ أولى أيام عرضه بجميع دور العرض، وتحدث عنه عدد كبير من النقاد والجمهور، وأعرب المستشار تركي آل عن سعادته بتحقيق هذا النجاح.



تركي آل شيخ يؤكد أن إيرادات ولاد رزق 3 أرقام قياسية



وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بـ موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور له، قال فيه:" اجمالي إيرادات فيلم ولاد رزق 3 في مصر في 23 يوم عرض 210،250،000 وإجمالي التذاكر 1،957،000 وهذا رقم قياسي في التذاكر لـ أول مره يسجل والرقم السابق كان1،261،000 تذكره".

أحداث ولاد رزق 3



وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

الأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق 3 تتصدر التريند



يذكر أنه تم طرح الأغنية الدعائية "لفيلم ولاد رزق 3" وهى أغنية بعنوان "القاضية" وتم طرحها مؤخرًا على موقع يوتيوب وتصدرت التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهى من كلمات الثنائي إسلام شيندي وحازم إكس، وألحان إسلام شيندي، وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.