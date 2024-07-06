ميريام فارس ترفع شعار كامل العدد بحفلها في المغرب

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلًا غنائيًا رائعًا ليلة الجمعة، 5 يوليو، في إطار فعاليات مهرجان ألف في المغرب.

بدأت الحفلة بصعود ميريام فارس على خشبة المسرح حيث استقبلها الجمهور بالزغاريد والصيحات، ما زاد من حماسها وأشعل الأجواء، ثم بدأت فقرتها الغنائية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مصحوبة بوصلات الرقص والتشجيع.

حفلة في مونت كارلو

ومن المنتظر أن تحيي ميريام فارس حفلًا غنائيًا آخر في مونت كارلو، موناكو، يوم 3 أغسطس المقبل، يأتي هذا الحفل كجزء من حفلات الصيف التي تقام في المدينة الفرنسية، وهو استكمال لنجاح حفلاتها السابقة، آخرها كان في فرنسا في أغسطس 2022.

تصريحات حول فيروز

في حديثها عن تصريحات نسبت إليها بأنها شبهت مسيرتها الفنية بالفنانة الكبيرة فيروز، أكدت ميريام فارس في مقابلة مع "ET بالعربي" أنها لم تقصد أبدًا مثل هذا التشبيه. وقالت: "لا يوجد أحد يشبه نفسه بالفنانة فيروز، وهناك الكثير يتعامل بمبدأ خالف تعرف، وعندما لا يجدون ما ينتقدونه، يختلقون الأكاذيب".

الحلم والعزيمة

وأثناء تكريمها في حفل الموريكس دور، أعربت ميريام فارس عن سعادتها بالوصول إلى العالمية بعد فيروز.

وأشارت إلى الصعوبات التي واجهتها خلال فترة مرضها قائلة: "كنت بعز عطائي ولم أتخيل أن هناك شيء يمكن أن يكسرني. جلست أربع سنوات على الفراش، وكنت أعتقد أنني لن أستطيع الغناء أو الرقص مرة أخرى. ولكن إرادتي القوية وحبي لعائلتي وفني كانوا أقوى من وجعي".

إطلالة صيفية جذابة

ومؤخرًا، شاركت ميريام فارس مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة صيفية مميزة. ارتدت فستانًا أنيقًا منقوشًا يعكس رشاقتها وقوامها الممشوق، مع مكياج خفيف يُبرز ملامحها الطبيعية، وأطلقت خصلات شعرها البنية الطويلة على كتفيها بشكل جذاب.

أعمالها الفنية الأخيرة

جدير بالذكر أن آخر أعمال ميريام فارس هو أغنية "أنا مش أنانية"، التي حققت نسب مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد استمرار نجاحها وتألقها في عالم الفن.