أحمد كمال يكشف سر نجاح مسلسل «كامل العدد»

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان القدير أحمد كمال، عن سر نجاح مسلسل «كامل العدد»، وقت عرضه على إحدى القنوات الفضائية.

تصريحات أحمد كمال



وقال أحمد كمال، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مسلسل «كامل العدد»، مأخوذ عن فيلم «عالم عيال عيال»، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الدراما ثمة عالمية موجودة في أكثر من عمل فني من زمان جدًا.

وأوضح أحمد كمال، أن مسلسل «كامل العدد»، هو عمل اجتماعي يتضمن كوميديا خفيفة، مشيدًا بـ رنا أبو الريش، ويسر طاهر مؤلفي المسلسل، لافتًا إلى أنهما صغيرات بالسن في بداية الثلاثينات، قائلًا: «شاطرين جدًا وعندهم قدرة على توفير عالم مصري وأجواء مصرية جدًا، والشخصيات مرسومة بشكل جميل فيه عمق وكل شخصية واخدة حقها، وفي نفس الوقت في خفة دم لطيفة جدًا، وطبعًا مشاعر العائلة المتماسكة اللي إحنا مفتقدنها دلوقتي».



أحمد كمال يكشف سر نجاح كامل العدد



ويعتبر سر نجاح مسلسل «كامل العدد»، أننا قدمنا عائلة متماسكة رغم كل التناقضات والاختلافات تعرف كيف تدافع عن بعضها البعض، على الرغم من كثرة الآباء والأمهات في العائلة نفسها.

أحداث كامل العدد



وتدور أحداث مسلسل كامل العدد 2 في إطار اجتماعي لايت مع تطور الأحداث الجديدة التي يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة"، وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي ضخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبد الوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوى.