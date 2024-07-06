نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسن بدر تحتفل بعيد ميلاد غادة عبد الرازق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة سوسن بدر، على تهنئة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشرت صورة لها مرتدية فستانًا أسود من آخر جلسة تصوير، وأرفقت بالصورة بتهنئة كتبت فيها: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي".

غادة عبد الرازق تكمل 55 عامًا

يصادف اليوم 6 يوليو عيد ميلاد الفنانة غادة عبد الرازق التي أتمت عامها الخامس والخمسين. وعلى الرغم من عمرها، إلا أن غادة لا تبدو عليها علامات تجاوز الخمسين.

إطلالات مميزة وأنيقة

وتعتاد غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة، مما يجعلها محط اهتمام متابعيها، وتشتهر بحرصها على الظهور بلوكات مختلفة في عالم الموضة والأزياء، فهي لا تتبع وتيرة واحدة بل تستمر في التجديد والتنوع.

فيلم "تاني تاني"

وفي سياق آخر، يعتبر آخر أفلام غادة عبد الرازق، السينمائية فيلم “تاني تاني”، وهو بطولة أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.