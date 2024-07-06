ماجد المهندس يفتتح حفلات "جولة المملكة" ويشكر القيادة الرشيدة

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح "صوت الحب" ماجد المهندس،ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي دعى اليها معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في العاصمة السعودية الرياض، اولى السهرات الغنائية ضمن سلسلة حفلات "جولة المملكة" لهذا الموسم التي تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع "برنامج جودة الحياة".

الحفل من تنظيم وإشراف "مجموعة روتانا للموسيقى"، وامتلئ مسرح "محمد عبده أرينا/ روح الحياة" موقع الحفل بحضور جماهيري مكتمل العدد (Sold out ) تفاعلوا غناء وتصفيقا مع روائع الماجد التي اختارها للحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية الضخمة بقيادة المايسترو السعودي مدحت خميس.

كما استذكر المهندس أمام الجمهور صديقه "فنان العرب" محمد عبده، قائلا: "وانا اغني اليوم ضمن حفلات "جولة المملكة" أتذكر فنان العرب الذي شاركني هذه الجولة العام الماضي، والله يشفيه ويعيده لنا بالسلامة" وفاجأ الجمهور بان قدم لهم بصوته اغنية "بنت النور" تكريما لصاحبها المطرب محمد عبده.

ويعد هذا الحفل هو الأول لماجد المهندس الذي دشن فيه اغاني البومه الجديد من انتاج وتوزيع "مجموعة روتانا للموسيقى" اذ افتتح الحفل باغنية "البضاعة" عنوان الالبوم والتي حققت وجميع الاعمال التي قام بتصويرها نسب مشاهدات مليونية عبر اليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا.

وكان في استقبال المهندس عند وصوله مكان الحفل الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، وبعد التقاطهما الصور التذكارية، توجها سويا لملاقاة اهل الاعلام والسوشيال ميديا، وفي اجاباته امتدح ماجد ما يحدث في وطنه المملكة قائلا: "الحمد لله صرنا في المملكة العربية السعودية سباقين في كل المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها وهذا كله بدعم من قيادتنا الرشيدة الله يطول في أعمارهم ويحفظهم لنا".



وعن البومه الجديد " البضاعة" توجه بالشكر إلى روتانا على جهودها في انتاج وتسويق هذا العمل، مضيفا:"امانه تعبت لانجاز اغاني هذا الالبوم وهو يحمل شكل موسيقي مختلف عن ما هو موجود، وان شاء الله يعيش هذا الالبوم ويترك اثرا عند الجمهور ".



وحوله حرصه على تقديم اغاني الفلكور وعددا كبيرا من الموروث الشرقي كما سمعناه في الجلسة الغنائية الأخيرة، وكشف سرا قائلا: "هذه الاغاني تشكل جزء كبير من شخصيتي الفنية ومن صغري وحتى قبل ان اصبح مشهورا كنت أتغنى بهذه الاعمال إلى ان سنحت لي الفرصة تقديمها بشكل مميز ومختلف ووصلتني أصداء رائعة عن كل ما غنيته في الجلسة الأخيرة".



وحول الأسماء الشابه التي يشجعها ولن يتردد في التلحين لها، امتدح المهندس اصوات المطربين الشباب عائض، فؤاد عبد الواحد، اميمة طالب، زينه عماد وداليا مبارك.

الجدير ذكره أن حفل المهندس ضمن "جولة المملكة" هو غيض من فيض حفلات قادمة، بينها:



-تاريخ 10 يوليو عبد المجيد عبد الله في مسرح "محمد عبده أرينا-روح السعودية"/الرياض



-تاريخ 21يوليو: اصالة نصري واحمد سعد في مسرح "محمد عبده أرينا-روح السعودية "/ الرياض



-تاريخ 29يوليو: راشد الفارس واميمة طالب وفهد الكبيسي. في مسرح "محمد عبده أرينا-روح السعودية"/ الرياض



-تاريخ 6 اغسطس: نبيل شعيل وفرقة ميامي في مسرح "محمد عبده أرينا-روح السعودية"/ الرياض



-تاريخ 12 اغسطس: نوال الكويتية واحلام في مسرح "محمد عبده أرينا-روح السعودية".



-تاريخ 16اغسطس: عبد المجيد عبد الله في جامعة الملك خالد/ أبها.