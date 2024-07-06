بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. مي كساب توجه لها رسالة مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة مي كساب رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك بعد خبر إصابتها على يد طليقها حسام حبيب من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتبت مي كساب:'‏إلي أختي وصديقه العمر ⁧‫#شيرين_عبد_الوهاب‬⁩ رجعيلنا شيرين ما حدش هينقذك ولا هيرجع حقك غير نفسك فوقي إنتي شيرين عرفتك قويه وجدعه وكريمه وصادقه ومعافره قومي خدي نفسك وعافري وإقفي تاني علي رجلك اردمي الماضي ده وإبدأيي صفحه جديده عشان خاطرنا كلنا اللي بنحب شيرين إنقذي إنتي شيرين"

تعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب لإصابات خطيرة عقب تعرضها للضرب من قبل طليقها المطرب حسام حبيب داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.

وصرح مصدر أمني في تصريحات صحفية له أن الواقعة حدثت في الساعة الخامسة فجرًا، عندما حضرت شيرين لقسم شرطة التجمع الأول والدماء تسيل منها بغزارة، وأفادت بتعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.