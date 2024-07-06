بضحكه جذابة وشعر كيرلي.. أحدث ظهور لـ نانسي صلاح

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نانسي صلاح جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة جديدة فى أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ نانسي صلاح

وظهرت نانسي بالصورة داخل حمام السباحة أثناء قضاء إجازتها الصيفية فى إحدى المدن الساحلية، دون مكياج وضحكه جذابه، شعرها الكيرلي الطبيعي.

وحرصت نانسي صلاح في الفترة الأخيرة على مشاركة متابعيها لحظات من اسلوب حياتها، تمكنت من خطف قلوب الجماهير، وقد لاقت صور نانسي رواجًا كبيرًا بين متابعيها على إنستغرام، تفاعل معها الآلاف بالإعجابات والتعليقات المشجعة.

نانسي صلاح تتعرض للتنمر بسبب شعرها

سبق، كشفت نانسي صلاح خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر قناة "DMC"، عن معانتها من مشكلة شعرها، وتعرضها للتنمر بسببه، مردفة: "كانوا بيقولولى ليه شعرك منكوش، وليه شيتا، وليه كارتة، وحاجات كتير الواحد سمعها وبجد بتأثر على نفسية الطفل".

أحدث اعمال نانسي صلاح

ومن ناحية اخري، تواصل الفنانة نانسي صلاح، تصوير مشاهدها في فيلم "ولاد المحظوظة"، وهو من بطولة الفنانة هيفاء وهبي، تجسد دور تيك توكر شعبية تدعى بطة، هيفاء وهبي تظهر بشخصية بائعة تفاح لبنانية وتعاني من صعوبات وأزمات كثيرة في حياتها.

آخر أعمال نانسي صلاح

وكان آخر أعمال نانسي صلاح، مسلسل ب١٠٠ راجل، بطولة سمية الخشاب ومحمود عبد المغني ونانسي صلاح وسما ابراهيم ومحمد القس وأحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.

وايضا فيلم «جبل الحريم» من بطولة الفنانة سوسن بدر، وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.

وايضا مسلسل حدوتة منسية، دارت أحداثه في إطار درامي، حيث يتناول العمل قصة امرأة تمتلك مصنع رخام، والتي تجد نفسها في مواقف صعبة، وعليها مواجهة كل شيء في ظل وجود زوجها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "ستهم" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023، وخاض بطولته روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، وغادة طلعت، ومحمد عبد الحافظ، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، واخراج رؤوف عبد العزيز.