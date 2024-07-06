في هذا الموعد.. أحمد سعد وجيسون ديرولو يجتمعان في حفل بالساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - يجتمع النجم المصري أحمد سعد والنجم العالمي جيسون ديرولو في حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالى يوم 12 شهر يوليو الجاري، ويشهد الحفل عدد من المفاجئات، كما يشهد حضور جماهيرى كبير.

تفاصيل حفل أحمد سعد وجيسون ديرولو



ووعد النجم أحمد سعد جمهوره بتقديم مفاجئات كبيرة في تلك الحفل، ويستعد لتقديم أشهرأغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية الذى يتميز بها في حفلاته، وتفاعل جمهوره مع كل أغنية يقدمها على المسرح.



حفل أحمد سعد المقبل

يذكر أن أحمد سعد أحيا حفلًا غنائيًا يوم السبت الماضى ضمن فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان موازين الموسيقى بالرباط وسط حضور كبير من الجمهور المغربى وعدد من الجاليات العربية، وحرصوا على التواجد قبل الحفل بساعات، وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: "سيري بينا يا دنيا، وعليكي عيون، ووسع وسع" وغيرها من الأغانى التي تفاعل معها جمهوره ورددوها سويا، ورفع سعد خلال الحفل علم المغرب.



وقدم مؤخرًا أحمد سعد عدة حفلات في أمريكا وكندا، وحققت نجاحا كبيرا ورفعت شعار كامل العدد، كما أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، مؤخرًا الذي أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.

آخر أعمال أحمد سعد

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد طرحه منذ أيام عبر قناته على يوتيوب، أغنية آه ولا لأ، التي قدمها في تريو مع أحمد حلمي وعمرو سعد، خلال برنامج بيت السعد، الذي بدأ عرضه أمس عبر قناة MBC1.



ودخلت أغنية آه ولا لأ قائمة تريند يوتيوب بعد ساعات على طرحها، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان حمني، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وجاءت على طريقة الفيديو كليب، الذي احتوى على مشاهد من حلقة أحمد حلمي مع عمرو وأحمد سعد في برنامجهما بيت السعد.