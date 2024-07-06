نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جريئة.. مي سليم تخطف أنظار متابعيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة مي سليم انظار متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

أحدث ظهور لـ مي سليم

وشاركت مي سليم صورة صيفية جريئة، ظهرت بإطلالة ملفتة مرتدية فستان قصير باللون الأحمر ونسقت معه حلق بسيط.

أحدث اعمال مي سليم

ومن ناحية اخري، تخوض مي سليم تجربة الديو الغنائي من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "ملناش بديل" مع المطرب الشعبي إسلام الملاح، ومقرر طرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى نهاية شهر يوليو الجاري.

آخر أعمال مي سليم

وكان آخر أعمال مي سليم هو فيلم "بنقدر ظروفك"، بطوله أحمد الفيشاوى، نسرين طافش ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

وايضا مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان 2024 على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

اخر أغاني مي سليم

واخر أغاني مي سليم كانت بعنوان "إحنا كبنات" فى شهر ديسمبر من عام 2022، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك ألحان محمود أنور توزيع محمد مجدي، والأغنية موجهة للبنات وتناقش نظرة المرأة للرجل، وحقق نجاحًا وانتشارًا على العديد من منصات السوشيال ميديا.

كلمات اغنية احنا كبنات

وجاءت كلمات اغنية احنا كبنات: إحنا كبنات عارفين الدخلة الأولى كلها طيبة ورجولة، ومحدش غيري هيحاسب فتقولي ده شخص مناسب، هو فيه ناس كده معقولة، تدبسي فيه يظهر لك بعض حقايق، تبتدي بمزاجي مش رايق يعملك فيها مجنون، وفلوسي خلصت مديون دي الوقتِ إنت المسؤولة، فتشيلي الشيلة والحجة بقيتي من العيلة، تتخلي إزاي يا أصيلة، لازم تلبسي في الحيط.

جوائز مي سليم

حصلت مي سليم علي عدة جوائز منها: أفضل مطربة لعام 2008 عن ألبوم «إحلوت الأيام»، أفضل مطربة وأفضل ألبوم نسائي لعام 2010 عن ألبوم «لينا كلام بعدين»، أفضل مطربة ممثلة لعام 2010 عن فيلم «الديلر» في مهرجان روتردام الدولي، سفيرة التبرع بالدم لعام 2010، أفضل ممثلة شابة لعام 2011 عن مسلسل «مكتوب على الجبين»، أفضل مقدمة لبرنامج ترفيهي عن برنامج «Sisters' soup».