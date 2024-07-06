نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.."كارثة" لـ سامو زين تتصدر التريند الأول عبر "أنغامي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان سامو زين التريند الأول بموقع الأغاني الشهير "أنغامي" بثاني أغنيات ألبومه الجديد "الحب" وجاءت الأغنية تحمل اسم "كارثة" والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وقد احتفل الفنان سامو زين بتصدر الأغنية التريند الأول عبر أنغامي وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "الشكر لله والشكر لجمهوري الحبيب كارثة الأغنية الثانية من ألبوم (الحب) والمركز الأول للمرة الثانية على أنغامي".

منشور سامو زين

وأغنية "كارثة" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر وألحان محمد شحاته، وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية "كارثة" لـ سامو زين

اي ده اي ده ده

ده بجد كارثة

وأنا على الباب

مستني فرصة

وده يتساب

لا ده حالة خاصة

بيسحر صدقوني

اي ده اي ده ده

ولا نص غلطة

في كده يا ناس

ده خبطني خبطة

قلبي خلاص

واقع في ورطة

ياريت بقي تلحقوني

جمال مش عادي

ده ايه الضحكة دي

ده هو في وادي

والباقي في وادي

لا بقي مش كده

ده ايه ده كل ده

ده بالشكل ده هتجنن كده

اي ده اي ده ده

ده معدي كله

امشي ازاي

من غير ما اقولو

إنه خلاص

خد عقلي كله

في قلبي ده ساب علامة

اي ده ايه ده ده

ده مفيش مقارنه

بين ده وبين

كل اللي زارنا

احنا خلاص

شايفين قمرنا

دي مبتحصلش ياما

تفاصيل أغنية "الحب" لـ سامو زين

والجدير بالذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "الحب" وتعد هي أول أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "الحب" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 632 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.