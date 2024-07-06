إنقذي إنتي شيرين.. مي كساب توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنان مي كساب رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك بعد أزمتها التي حدثت صباح اليوم بعد اعتداء طليقها حسام حبيب عليها بالضرب عليها في منزلها بالتجمع الخامس وقيامها بتحضير محضر ضده.

وقامت مي كساب بكتابة تغريدة عبر حسابها الشخصي عبر منصة إكس، وكتبت قائلة: "إلى أختي وصديقه العمر ‎شيرين عبد الوهاب رجعيلنا شيرين ما حدش هينقذك ولا هيرجع حقك غير نفسك فوقي إنتي شيرين عرفتك قويه وجدعه وكريمه وصادقه ومعافره قومي خدي نفسك وعافري وإقفي تاني علي رجلك اردمي الماضي ده وإبدأي صفحه جديده عشان خاطرنا كلنا اللي بنحب شيرين إنقذي إنتي شيرين".

واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب، محضرا بقسم شرطة التجمع الأول، ضد طليقها الملحن حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات وكدمات وسحجات وسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول.



حيث ذكرت في بلاغها رقم 7155 جنح التجمع الأول، إنها فوجئت به يأتي إلى فيلتها بمنطقة التجمع الأول وتشاجر معها بسبب حسابات مالية خاصة بالشركة التي بينهما في استديو غنائي وتطورت لتعديه بالضرب المبرح عليها وسرقتها.

وبإحضار المشكو في حقه تم

تصالح شيرين عبد الوهاب وتنازلها عن محضر التعدي والمشادات الكلامية مع حسام حبيب وذلك بعدما وقع الطرفين على تصالح، وتعهد الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها.

تعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب لإصابات خطيرة عقب تعرضها للضرب من قبل طليقها المطرب حسام حبيب داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.

حضور شيرين لقسم الشرطة

وصرح مصدر أمني في تصريحات صحفية له أن الواقعة حدثت في الساعة الخامسة فجرًا، عندما حضرت شيرين لقسم شرطة التجمع الأول والدماء تسيل منها بغزارة، وأفادت بتعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.

الإصابات والعلاج

وأوضح المصدر أن شيرين تعرضت للإصابة بجروح في رأسها وقدميها وعينها، لذا نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم إعداد تقرير طبي بالحالة.

نفي حدوث مشاجرة

وفي المقابل، كشف مصدر مقرب من شيرين وحسام حبيب أن الحديث عن مشاجرة بين الطرفين غير صحيح، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات بينهما.

الخلاف العائلي

ووضح المصدر أن الواقعة تعود إلى نشوب أزمة بين شيرين وابنتها بسبب خلاف حول عدد من الأمور، حيث شعرت شيرين بحالة من الضيق بسبب عدم استجابة ابنتها.

البلاغ الرسمي والتحقيقات

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شيرين عبد الوهاب يفيد باحتجازها وتعذيبها على يد طليقها داخل شقة بالتجمع الأول.

وبناءً على التحريات، تأكدت صحة البلاغ، وتقوم أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.