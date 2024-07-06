نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حضن العروسة التونسية.. بسمة بوسيل تلغي متابعة تامر حسني من "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت المغربية بسمة بوسيل، بإلغاء متابعة نجم الجيل تامر حسني، وذلك بعد تصدره التريند في الأيام القليلة الماضية بسبب قيامه بمفاجأة لعروسة تونسية في حفل زفافها، وقد قامت العروس بحضن نجم الجيل تامر حسني تعبيرًا عن مفاجأتها برؤية تامر حسني.

مفاجأة تامر حسني للعروسة التونسية

مفاجأة تامر حسني للعروسة التونسية

ليست المرة الأولي التي تلغي فيها بسمة بوسيل متابعة تامر حسني

وفي سياق متصل يذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي تقوم فيها بسمة بوسيل بإلغاء متابعة نجم الجيل تامر حسني عبر "إنستجرام" فيذكر أنها قد قامت بإلغاء متابعته من قبل مرة بعد الإنفصال ومرة أخري بعد حفل زفاف مسؤولة السوشيال ميديا الخاصة بشركته هالة عمر.

آخر أعمال نجم الجيل تامر حسني

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح نجم الجيل تامر حسني مؤخرًا أولي أغنيات الصيف الخاصة به لهذا العام حيث طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجاءت الأغنية بعنوان "جامدين جامدين" وهي أغنية مناسبة إلى أجواء الصيف، وتشير الأغنية للسعادة والطاقة الإيجابية من خلال إسعاد الآخرين وجعلهم يشعرون بالسعادة والفرح وسط من يحبونهم.

وأغنية "جامدين جامدين" من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد.

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق