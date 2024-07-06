نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر قنطوس: لا يوجد تنازل عن محضر شيرين عبد الوهاب ضد حسام حبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي لها، أنه لا يوجد تنازل عن المحضر التي حررته الفنانة اليوم ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مشيرًا إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث.

بلاغ شيرين ضد حسام حبيب

وفي سياق متصل تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها الفنان حسام، حبيب لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس، لطليقها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.



وتعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب لإصابات خطيرة عقب تعرضها للضرب من قبل طليقها المطرب حسام حبيب داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.

وصرح مصدر أمني في تصريحات صحفية له أن الواقعة حدثت في الساعة الخامسة فجرًا، عندما حضرت شيرين لقسم شرطة التجمع الأول والدماء تسيل منها بغزارة، وأفادت بتعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.