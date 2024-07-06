نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حبيب: أنا ضربت شيرين عبد الوهاب والمفروض تشكرني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية عن حقيقة اعتداءه عليها وضربه لها، قائلًا: “أيوة أنا ضربتها والمفروض تشكرني".

وتابع حسام حبيب: "معنديش حاجة أقولها، والمفروض شيرين كانت تشكرني إني منعتها من أذية بنتها، ومستغرب إنها عملت كده”.

وأضاف: “شيرين مش أول مرة تأذي نفسها، مرة تحلق شعرها وتقول حسام اللي عمل، ومرة تدافع عني”.

واستكمل: “أنا والله العظيم زهقت من اللي بيحصل، وبعتذر للناس على كل اللي بتسمعه عننا كل شوية، ومكسوف من نفسي جدًا ومش عارف أقول ولا أعمل إيه”.

اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

تعرضت شيرين عبد الوهاب لإصابات خطيرة عقب تعرضها للضرب من قبل طليقها المطرب حسام حبيب داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.

حضور شيرين لقسم الشرطة

صرح مصدر أمني في تصريحات صحفية له أن الواقعة حدثت في الساعة الخامسة فجرًا، عندما حضرت شيرين لقسم شرطة التجمع الأول والدماء تسيل منها بغزارة، وأفادت بتعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.

الإصابات والعلاج

وأوضح المصدر أن شيرين تعرضت للإصابة بجروح في رأسها وقدميها وعينها، لذا نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم إعداد تقرير طبي بالحالة.

نفي حدوث مشاجرة

وفي المقابل، كشف مصدر مقرب من شيرين وحسام حبيب أن الحديث عن مشاجرة بين الطرفين غير صحيح، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات بينهما.

الخلاف العائلي

ووضح المصدر أن الواقعة تعود إلى نشوب أزمة بين شيرين وابنتها بسبب خلاف حول عدد من الأمور، حيث شعرت شيرين بحالة من الضيق بسبب عدم استجابة ابنتها.

البلاغ الرسمي والتحقيقات

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شيرين عبد الوهاب يفيد باحتجازها وتعذيبها على يد طليقها داخل شقة بالتجمع الأول.

وبناءً على التحريات، تأكدت صحة البلاغ، وتقوم أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.