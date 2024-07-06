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أحمد جودة - القاهرة - حمادة هلال يحيي ذكرى وفاة والدته: "أسألكم الدعاء"

يحل اليوم السبت الموافق يوم 6 من شهر يوليو الجاري ذكرى وفاة والدة الفنان حمادة هلال بعد صراع مع مرض السرطان، وقد حرص الفنان حمادة هلال على إحياء ذكرى وفاتها وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، ويتسعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



منشور الفنان حمادة هلال عبر إنستجرام

قام الفنان حمادة هلال بنشر صورة لوالدته عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام وعلق عليها من خلال خاصيه الكابشن بإنستجرام:

"الله يرحمك يا أمي ‏ويجمعني معاكي فى الجنة، اسألكم الدعاء".

منشور حمادة هلال عبر إنستجرام



آخر أعمال الفنان حمادة هلال

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل "المداح 4- أسطورة العودة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 على شاشة قنوات إم بي سي

وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا أثناء عرضه في موسم شهر رمضان الكريم وتصدرت حلقاته التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

الفنان حمادة هلال

قصة مسلسل المداح 4

وكانت تدور قصة المداح في موسمه الرابع حول صابر المداح الذي يجد نفسه في صراع آخر مع الجن ويذهب إلى مساعدة عائلة صعيدية من أسوان ومن ثم يتعرض للعديد من المواقف المريبة، وتدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الإثارة والتشويق.



أبطال مسلسل المداح 4

شارك في مسلسل المداح الموسم الرابع كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان حمادة هلال وهم: هبة مجدي، سهر الصايغ، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، حنان يوسف، خالد سرحان، مي سليم، دنيا عبد العزيز، دياب، حمزة العيلي، أحمد بدير، هلا السعيد، وآخرين من النجوم المميزين والعمل من تأليف أمين جمال، والإخراج لـ أحمد سمير فرج.