متحدث مهرجان العلمين: لدينا فعاليات تستهدف 2 مليون زائر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 08:25 مساءً - قالت الإعلامية منى عبد الوهاب، المتحدث باسم مهرجان العلمين، أن المهرجان، هذا العام، يضم فعاليات كثيرة وحفلات كبيرة لأهم المطربين المحبوبين ولهم جماهيرية عالية مثل مسار إجباري وكاريوكي ومحمد منير وعمرو دياب وكاظم الساهر وحمزة نمرة.

وأشارت منى عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة دي إم سي، إلى أن لديهم عروض مسرحية في تزايد وبدأوا بخمس مسرحيات، والآن وصلت لـ10 مسرحيات، وفكرة إعادة إحياء المسرح، في مصر، مهمة للغاية وخطوة مهمة قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتابعت: "عندنا مهرجان "نبتة" مخصص للطفل، وكل فعالياته تهتم بالطفل، منذ سن صغير، وحتى المراهقة المبكرة، وهذه من الفعاليات الجديدة"، موضحة أن الترفيه هذا العام في مهرجان العلمين ليس في المطلق، ولكن له هدف سامي، ويستهدف 2 مليون زائر هذا العام، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد مشاركة مليون زائر.