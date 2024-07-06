نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مبسوط إنه عاجبكم".. محمد أنور يحتفل بنجاح فيلمه "جوازة توكسيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان محمد أنور عن سعادته الهائلة بنجاح أحدث أعماله السينمائية فيلم جوازة توكسيك، والذي يخوض بطولته كلًا من ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وملك قورة.

ونشر محمد أنور صورة برفقة الفنانة ملك قورة من كواليس فيلم جوازة توكسيك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، معبرًا عن سعادته بأن فيلم "جوازة توكسيك" حقق أعلى إيرادات في شباك تذاكر السينمات بمصر والوطن العربي، في يومين عرض فقط.

وعلق أنور على الصورة معبرًا عن سعادته بالنجاح: “الحمد لله رب العالمين، فيلم جوازة توكسيك في أول يومين عرض هو من أعلى إيرادات في مصر والوطن العربي، شكرًا لكل الجمهور اللي دخل الفيلم ومبسوط أنه عاجبكم واللي مدخلش لسه ياريت يدخل ويعملي منشن في أستوري وهيجعبكم إن شاء الله”.

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك



وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.