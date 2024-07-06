نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أوقات لا تنسى".. محمد حماقي يوجه الشكر لجمهور بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر النجم محمد حماقي عن سعادته الهائلة بعد النجاح الذي حققه خلال حفله الأخير في مدينة بورسعيد، والذي أقيم تحت شعار “كامل العدد”، والتي اشترط دحول الجمهور مرتديا الملابس البيضاء، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

ونشر حماقي مجموعة صور من حفله في بورسعيد وعلق قائلًا: “أوقات لا تنسى في بورتو سعيد، شكرًا على الترحيب الحار”.

وكان قد أقيم الحفل على شاطئ احدى القرى ببورسعيد وبمجرد صعود حماقي على خشبة المسرح مرددا لأغنية "ده قلبي ده" تعالت هتافات وصيحات الاعجاب التي لم تنقطع طوال تواجده.

من جانبه حرص حماقي على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال المهيب قائلا: "أجمد ناس بورسعيد.." ثم انطلق ليقدم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق يها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي".. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة إلى "أدرنالين " و"قلبي حبك جدا جدا" و"لمون نعناع" و"حبيت المقابلة".. واختتم الحفل بمزيد من أجواء الاثارة والحماس بأغنية "أم الدنيا".