عاجل.. وفاة مدير التصوير عصام فريد عن عمر يناهز 83 عاما

القاهرة - محمد ابراهيم - توفي منذ ساعات مدير التصوير عصام فريد عن عمر يناهز 83 عاما، إذ كشف المخرج عمر عبد العزيز، عن خبر الوفاة على صفحة التواصل الاجتماعى قائلًا: عصام فريد مدير التصوير الكبير في ذمة الله.

سيمون تعلن خبر وفاة مدير التصوير عصام فريد

وأيضا أعلنت الفنانة سيمون خبر وفاة مدير التصوير عصام فريد، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع Facebook: "الاستاذ الرائع المصور المبدع (عصام فريد ) الله يرحمه اجمل تصوير في مسلسل فارس ٠٠٠٠بلا جواد٠٠٠٠ وظلت الصداقة والاحترام لاخر ايام كلنا لها الله يرحمه والبقاء لله".

موعد جنازة مدير التصوير عصام فريد

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل غدًا الأحد الموافق 7 يوليو عقب صلاة الظهر، من مسجد الفاروق بالمعادي، ويقام عزاؤه يوم الاثنين بمسجد الحامدية الشاذلية.

رئيس المركز القومي للسينما ينعى مدير التصوير عصام فريد

نعى مدير التصوير حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، وفاة عصام فريد، وتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل، متمنيًا من الله أن يلهمهم جميعًا الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

نبذة عن عصام فريد

كان الراحل عصام فريد قد وُلد في 8 نوفمبر 1941 ونشأ وترعرع في حي المعادي، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون عام 1964 بتقدير جيد جدًا، الدفعة الثانية، صور 36 فيلمًا روائيًا كمصور، و61 فيلما روائيًا كمدير تصوير، و24 مسلسلًا تليفزيونيًا، وحاصل على العديد من التقديرات والجوائز والتكريمات، وأصبح مديرًا للتصوير من عام 1970.

أفلام عصام فريد

" أيام الحب - إخراج حلمي حليم عام 1968، أبى فوق الشجرة - إخراج حسين كمال عام 1969، نص ساعة جواز - إخراج فطين عبد الوهاب عام 1969، بئر الحرمان - إخراج كمال الشيخ عام 1969، نار الشوق - إخراج محمد سالم عام 1970، الخيط الرفيع - إخراج هنرى بركات عام 1971، زمان يا حب - إخراج عاطف سالم عام 1973، دمى ودمعي وابتسامي - إخراج حسين كمال عام 1973، حكايتي مع الزمان - إخراج حسن الإمام عام 1973".