بعد انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني.. فنانين انفصلوا بسبب الغيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعد الغيرة غريزة قوية في حياة البشر، الغيرة الجنونية يمكن أن يدمّر أي قصة حب رومانسية أو علاقة زوجية، مهما كانت قوية، سبق وكشف عدد كبير من الممثلات في تصاريح مختلفة عن سبب مشترك ساهم في تفاقم خلافاتهم العائلية الا وهو عامل الغيرة، ومن أبرز مواقف الغيرة هو إلغاء بسمة بوسيل لطلايقها الفنان تامر حسني، بسبب غيرتها عليه بعد تصدره التريند في الأيام القليلة الماضية بعد قيامه بمفاجأة لعروسة تونسية في حفل زفافها، وقد قامت العروس بحضن نجم الجيل تعبيرًا عن مفاجأتها برؤيته.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية نماذج عن فنانين انفصلوا بسبب الغيرة..

نادية شكري وسامي العدل

كشفت الفنانة نادية شكري عن سبب انفصالها عن الفنان الراحل سامي العدل، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي": "من ضمن أسباب فشل جوازي إني كنت غيورة بزيادة، الغيرة دمرت لي حياتي ولو رجع بيا الزمن تاني مش هاتطلق من سامي العدل بدليل إني متجوزتش بعد منه وأهله دول أهلي لحد دلوقتي وسندي بعد ربنا وعائلة العدل حتى بعد الانفصال إخوتي وحبايبي، غيرتي الزائدة وتهوري وكنت سريعة الغضب وهذا كان سبب طلبي الطلاق من سامي العدل".

عفاف رشاد ومحمد السبكي

ومن الفنانين الذين انفصلوا بسبب الغيرة عفاف رشاد ومحمد السبكي، حيث كشفت عفاف ان من أسباب انفصالها عن زوجها المنتج محمد السبكي قبل أعوام طويلة عندما كان ابنها في عمر العامين، جاء بسبب الغيرة الشديدة عليه، قالت أنه إن عاد الزمن بها مرة أخرى، لم تكن لتنفصل عن محمد السبكي، وكانت ستحاول تغيير بعض الأشياء فيه لانجاح علاقتهما الزوجية.

فؤاد المهندس وشويكار

كانت الغيرة الفنية هي سبب انفصال فؤاد المهندس عن شويكار، والذي حدث أثناء عرض مسرحية «سك على بناتك»، ولم تنجب شويكار من فؤاد المهندس، بسبب حرصها على أن تكون أمًا لابنيه من زوجته الأولى «محمد وأحمد»، وابنتها «منة».

سهير البابلي واحمد خليل

بدأت علاقة أحمد خليل بسهير البابلي أثناء تسجيل أحد السهرات التليفزيونية، إذ نشبت خناقة كبيرة بينهما بسبب حدة حديثهما معا، ولكن تلك الخناقة انتهت بزواجهما في النهاية مع انتهاء السهرة، كان السبب الأساسي في انفصالهما يرجع إلى غيرته منها فهي كانت نجمة كبيرة وهو مازال ممثل صغير وأنه لم يستطع تقبل ذلك، فانفصلا بعد عامين من زواجهما.

عايدة رياض ومحرم فؤاد

تزوجت الفنانة عايدة رياض من المطرب الراحل محرم فؤاد، استمر الزواج 12 عاما، كان محرم فؤاد "شخصا غيورا جدا"، ما دفعه بأنه يبعدها عن الفن جراء غيرته الشديدة، وعندما قررت عايدة رياض ان تعود للتمثيل وتمسكت بالأمر، لاقت معارضة كبيرة من زوجها، ووقتها قررت الانفصال النهائي عنه.

مديحة يسري ومحمد فوزي

عانت الفنانة مدحية يسري خلال فترة زواجها من محمد فوزي من الغيرة الشديد له، حيث حكت في أحد اللقاءات والحوارات أنها تعرضت للضرب على يد فوزي في إحدى المرات التي كان هو مريضا وقامت هي بالخروج مع أصدقائها إلى إحدى السهرات ولكنها تأخرت عن الموعد الذي اتفقا على عودتها به، فاستقبلها عند عودتها بعلقة ساخنة.

لقاء سويدان وحسين فهمي

وكشفت الفنانة لقاء سويدان خلال تصريحات تلفزيونيه، ان سبب انفصالها من الفنان حسين فهمي هي الغيرة، قالت: «اشتغلنا في مسرحية سوا وبعد سنتين اتجوزنا وخلال السنتين دول حسين كان بيتعامل معايا بشكل مشوفتش شاب بيتعامل معايا زيه، كان بيحبني جدا وأنا كنت بحبه وبيغير عليا أكتر ما أنا بغير عليه.. وخلال فترة جوازنا عمره ما خانني ومكنش عندي شك لحظة أنه هيخونني علشان كده مكنتش بغير علي، لكنه هو راجل شرقي أوي ومكنش بيخليني أخرج مع أصحابي وده كان سبب الانفصال».