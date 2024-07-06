نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. لطفي لبيب ونجوى فؤاد تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان لطفى لبيب والفنانة نجوى فؤاد، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداوله على السوشيال ميديا فيديو للثنائي، بدا فيه مدى محبتهما الشديدة لبعضهما البعض بسبب صداقتهما الطويلة.

سبب تصدر لطفي لبيب ونجوي فؤاد التريند

وظهر في الفيديو نجوي في إحدى المناسبات تبادر بخفة دمها مع لطفي لبيب،وتمازحه: "طلقتنى ليه واحشنى مش بشوفك"، وبسؤاله عن صحته أجاب مازحًا: "بقيت مانوال"، لترد نجوي فؤاد "وأنا أصبحت روبوت ".

آخر أعمال نجوى فؤاد الفنية

وكان آخر أعمال نجوي فؤاد الفنية، هو مسلسل أرض النفاق مع الفنان محمد هنيدي، الذي عُرض عام 2018، وشاركت فيه بدور «نوجا»، شارك في البطولة: هنا شيحة، الراحلة دلال عبد العزيز، سامي مغاوري، أما السيناريو فكان لأحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج العدل جروب، تدور أحداثه حول موظف في الحي اسمه "مسعود" دخله محدود وحياته بائسة، ودائمًا يواجه خلافات مع زوجته "جميلة" وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور ماضي، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة.

آخر أعمال لطفي لبيب

وكان آخر أعمال لطفي لبيب هو "مرعي البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

وايضا شارك في "وش في وش" بمشاركة أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي، دارته احداثه في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

وفيلم "أنا وابن خالتي" يجمع بين سيد رجب وبيومي فؤاد، ويشارك في بطولته لأول مرة المطرب علي لوكا، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبدالرحمن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من إخراج أحمد صالح، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، إشراف علي الكتابة دعاء عبدالوهاب، إنتاج شركة «إنفينتي» للإنتاج الفني، تدور قصة الفيلم في قالب لايت كوميدي، إذ توجد صلة قرابة بين بيومي فؤاد وسيد رجب، وكل واحد منهما يقود مغامرة غير محسوبة ومختلفة عن الآخر الأمر الذي يورطهما في عدة أزمات.