"جامدين جامدين".. تامر حسني يحتل المركز السابع على "اليوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان تامر حسني في الآونة الأخيرة تريند “يوتيوب" فور طرحه أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان “جامدين جامدين” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة، حيث احتل المركز السابع ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا.

وحققت أغنية “جامدين جامدين” لـ تامر حسني أكثر من 548 ألف مشاهدة في أقل يومين من طرحها على قناته على “يوتيوب”.

وروج الفنان تامر حسني لأغنية جامدين من خلال نشره مقطعا موسيقيا من الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، معلقًا: “جامدين جامدين، على جميع المنصات على السوسيال ميديا، وتصدرت الأغنية محركات التواصل الاجتماعي فور طرحها”.

كلمات “جامدين جامدين”



وتقول أغنية جامدين لتامر حسني:

لو حد زعلان قبلك هاته من إيديه

قوله في ناس فرحانة وجو جديد عليه

لو جالنا بس هيطلع من كل اللي فيه

إحنا لمتنا دي بالدنيا كلها

كل دقيقة انبساط بنستغلها

والسكة اللي بتزعل نمشي عكسها

رقص اللي مكشر دلعه

وتعالى من الحزن نطلعه

يلا خلي اليوم ده نولعه ونكتر الحلوين

جامدين جامدين وده كده كده

صحبتنا الحلوة مأكدة

لأ بقى والحلو في كل ده

إحنا كده من سنين

لسه الأيام الحلوة بنا مكملة

والسهرة جامدة معانا ولسه مبيتة

واكيد بكره اللي جاي أجمل من كده

عدي وفوت وكبر وأنسى وماتقفش

فك الزعل علشان بقى وشك مايكرمش

هنعيش الدنيا مرة يا عم

فكها رقص اللي مكشر دلعه

وتعالى من الحزن نطلعه

يلا خلي اليوم ده نولعه ونكتر الحلوين

جامدين جامدين وده كده كده

صحبتنا الحلوة مأكدة

لأ بقى والحلو في كل ده

إحنا كده من سنين.

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.