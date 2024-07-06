بإطلالة بيضاء٠٠ كارول سماحة تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة كارول سماحة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها.



وظهرت كارول سماحة في الصور بإطلالة كلاسيك مرتدية فستان باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلًا على الأكتاف.

كارول سماحة تستعد لطرح ألبومها الجديد

جدير بالذكر أن كارول سماحة تستأنف تحضيرات ألبومها الجديد، حيث شوقت جمهورها بصورة لها من داخل الاستوديو مؤخرًا عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، وظهرت كارول وهي تضع لمساتها الأخيرة على أغنيات ألبومها المُنتظر بقوة قريبًا.

وعلقت كارول سماحة على صورها، قائلة: اقتربت من الحدث الكبير، هل أنتم متحمسون مثلي لإصدار الألبوم الجديد؟.

آخر أعمال كارول سماحة

وكانت حققت أغنية بوسة، لكارول سماحة وهي آخر أعمالها، نجاحًا كبيرًا منذ صدورها قبل أيام عبر المنصات الموسيقية وقناتها الرسمية على يوتيوب، تعد أغنية بوسة من كلمات تامر حسين وألحان شريف بدر وتوزيع هاني يعقوب، والعمل من إخراج بتول عرفة.

وتعود كارول سماحة في بوسة إلى اللون الغنائي الراقص، بعد نجاحها في تقديمه بالعديد من الأغنيات مثل اسمعني، وجيت، وعلي يا علي، وعزيزة، وفوض وغيرها.

كلمات أغنية بوسة

على طريقتى حبيبي بحبك

واللي يحبك أحبه كمان

على طريقتي بقول وبدلع

واللي يِدلع مُش خسران

أنا بحبك وبأنانية

أيوة ده عشق واصل لجنون

يعني إستحمل غيرتي شوية

مانت عيونك أحلى عيون

ليا طريقتي بقى

طب بوسة بوسة بوسة

بوسة بوسة من هِنا

بوسة بوسة بوسة يالا خُدها بالهنا

بوسة بوسة بوسة بوسة بوسة من هِنا

بوسة يا حبيبي يالا خُدها بالهنا

حالًا غمض عينيك

لسه في مُفاجأه ليك

دي كمان دي كمان

دي عشان خاطري انا

حبيبي من غير أي مُناسبة

إنت أعز وأغلى حبيب

في ناس ياما بِتحب بنِسبة

وأعمل ايه فقلبي الحبّيب

ليا طريقتي بقى

طب بوسة بوسة بوسة

بوسة بوسة من هِنا