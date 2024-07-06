القاهرة - محمد ابراهيم - جميلة عوض تشارك جمهورها بأحدث صورها من شهر العسل في فرنسا

نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض صور لها من فرنسا أثناء قضائها لشهر العسل مع زوجها المونتير أحمد حافظ، وجائت هذه الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام.

جميلة عوض أثناء قضائها لشهر العسل

جميلة عوض في فرنسا

جميلة عوض في فرنسا

شيريهان تهنئ جميلة عوض بحفل زفافها

تصدرت الفنانة جميلة عوض التريند في الآونة الأخيرة بسبب حفل زفافها الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري، وإلى جانبه قدمت الفنانة شيريهان تهنئتها للفنانة جميلة عوض بخصوص حفل زفافها من خلال حسابها الرسمي على منصة تبادل الصور والڤيديوهات الشهيرة "إنستجرام" ووضعت صورة جميلة عوض مع زوجها أحمد حافظ، وكتبت عليها:

"في قلبي أنتِ يا جميلة أكثر من كونك جميلة".



آخر أعمال الفنانة جميلة عوض

وفي سياقٍ آخر يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة جميلة عوض هو مسلسل يحمل عنوان "لانش بوكس" والذي تم عرضه في ماراثون دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 وهو مسلسل من بطولة نسائية شارك فيه إلى جانب جميلة عوض كلًا من غادة عادل وفدوى عابد، بالإضافة إلى أنه مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الكوميدية، حيث تدور قصته حول ثلاث نساء ربات منزل وحياتهم مليئة بالفراغ، ثم يقررن أن يكونّ عصابة يصبحن هن أبطالها ويمارسن من خلالها كل أنواع الجرائم المختلفة.

أبطال مسلسل لانش بوكس

شارك في بطولة مسلسل لانش بوكس عدد من النجوم والنجمات إلى جانب الفنانة جميلة عوض، أبرزهم: فدوى عابد، غادة عادل، هشام إسماعيل، شاهين، أحمد وفيق، صدقي صخر، عمرو رمزي، أحمد الشامي، مي القاضي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف عمرو مدحت، والإخراج للمخرج هشام الرشيدي.