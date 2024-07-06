بالصور.. الاحتفال بانتهاء تصوير فيلم "قصر الباشا"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل صناع فيلم "قصر الباشا" بانتهاء التصوير، والمقرر أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

أماكن تصوير فيلم "قصر الباشا"

وصورت أسرة الفيلم عددا من المشاهد في مدينة أسوان، وعادوا إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية، وجمعت المشاهد الخارجية كلا من أحمد حاتم، أحمد فيهم، مايان السيد، وعدد من الفنانين.

أحداث فيلم "قصر الباشا"

قصر الباشا يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، حول شخصية أحمد حاتم الذي يعمل كاتب روايات بوليسية، حسين فهمي يشارك في بطولة الفيلم ويظهر بشخصية صاحب فندق ضمن الأحداث، ويظهر الفنان صدقي صخر بشخصية يغلب عليها طابع الجد وبعض الشر ويدعى نجيب الدسوقي، والفنانة مايان السيد التي تقوم بتجسيد دور عاملة في أحد الفنادق، ويقوم الفنان أحمد فهيم بتجسيد دور مدير قصر الباشا.

التعاون بين أحمد حاتم وحسين فهمي

ويعود الفنانان أحمد حاتم وحسين فهمى للتعاون مجددًا في السينما خلال فيلم قصر الباشا بعد 12 عامًا من تقديمهما فيلم لمح البصر الذى تم عرضه عام 2012.

أبطال فيلم "قصر الباشا"

ويضم فيلم "قصر الباشا" عددًا كبيرًا من الفنانين، هم: حسين فهمي، أحمد حاتم، نانسي صلاح، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسي، وأحمد فهيم، ومحمد القس وسمية رضا والعمل من تأليف محمد ناير ومن إخراج محمد بكير.

قصة فيلم "قصر الباشا"

وتدور أحداث فيلم قصر الباشا في إطار جريمة ممزوج بالكوميديا السوداء والساسبنس، وتعود لعصر روايات الكاتبة أجاثا كريستي وهي روايات يغلب عليها الطابع البوليسي.

فيلم "قصر الباشا" عودة المخرج محمد بكير

ويذكر ان فيلم "قصر الباشا" يعد بمثابة عودة للمخرج محمد بكير إلى السينما بعد غياب دام ثلاث سنوات، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم عروستي، وكان من بطولة أحمد حاتم، صابرين، جميلة عوض، أسماء جلال، محمود البزاوي، ندا أكرم، زينب غريب، هند عبد الحليم، بسنت النبراوي، مروان يونس، تأليف مصطفى البربري.

آخر أعمال آلاء لاشين

وكان آخر أعمال آلاء لاشين كان فيلم اللعب مع العيال الذي يعرض حاليًا في جميع دور العرض السينمائية، من بطولة محمد إمام، بيومي فؤاد، ويزو، أسماء جلال، مصطفى غريب، تأليف وإخراج شريف عرفة.

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