شاهد.. أحدث ظهور لعلا رشدي

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة علا رشدي الأنظار إليها في أحدث ظهور، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".



نشرت علا رشدي مجموعة صور لها، وهي ترتدي جامبسوت جينز، تركت شعرها منسدلًا ٠



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان أحمد داوود مسلسل “ سوتس بالعربي" من بطولة أسر ياسين، ريم مصطفي، تارا عماد، صبا مبارك، محمد شاهين وغيرهم من النجوم.

وحقق الفنان أحمد داوود نجاحًا كبيرًا من خلال أدائه لشخصية المحامي أدهم منصور، بأداء متفرد سهل ممتنع وتحديدًا مع نهاية عرض الحلقات عند مشهد وفاة جدته التي كان متعلقا بها تعلق شديد حيث ذهبت إلي مكتبه لكي تودعه، ثم توفت وتأثر بخبر وفاتها، واستطاع أن يبكى الجمهور من أدائه لهذا المشهد.





وفي سياق آخر، ينتظر أحمد داوود عرضه فيلمه "يوم ١٣" ويعتبر هذا العمل هو أول فيلم مصري 3D في مصر والشرق الأوسط، العمل من بطولة الفنانة دينا الشربيني، شريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

هيصة



كشف أحمد داوود عن تحضيراته لفيلمه الجديد “ هيصة”، حيث يجسد دور لاعب كرة قدم، يدخل في العديد من التحديات، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، ويجري العمل في مرحلة التحضيرات دون التعاقد أو الكشف باقي فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

وفيلم هيصة من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، ويتكون فريق عمل الفيلم من أحمد داود، محمد سلام، أمير المصري، حسن أبو الروس، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى كوميدي حول أحمد داود الذى يجسد شخصية لاعب كرة قدم إسمه فيجو، ويواجه العديد من التحديات في حياته سواء مع فريقه أو مع أصدقائه.