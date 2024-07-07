نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هند عبد الحليم تفاجئ جمهورها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الممثلة هند عبد الحليم صورة جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام " ٠

وظهرت هند في الصورة وهي ترتدي بلوزة لونها بني، وقامت بتغير لون شعرها للون الأصفر، مما أثار إعجاب جمهورها، تركت شعرها منسدلا" ٠

معلومات عن هند عبد الحليم





ولدت الفنانة هند عبد الحليم ممثلة في الإمارات العربية المتحدة في عام 1993، شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وشاركت من قبل مع عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار، حصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح أحسن ممثله عن دورها في مسرحية هنا انتيجون عام 2015، وشاركت في مسرحية يوم أن قتلوا الغناء تأليف محمود جمال، كان أول ظهور لهند في الدراما التليفزيونيه في مسلسل الكابوس عام 2015.

أعمال هند عبد الحليم

الأفلام: تفاحة حوا، عروستي، 11:11، جدران صحافية

مسلسلات: الكابوس، فوق مستوى الشبهات، راس الغول، بنات سوبرمان، الميزان، طاقة نور، الأب الروحي، إختيار إجباري، 30 يوم، للحب فرصة أخيرة، عوالم خفية، الشارع اللي ورانا، الأب الروحي (ج2)، لآخر نفس، زودياك، حكايات بنات (ج4،ج5)، وكل ما نفترق، ورا كل باب ج، إلا أنا ج2 (حكاية تُقلها دهب)، أزمة منتصف العمر.

المسرحيات: الهنا أنتيجون أنتيجون، يوم أن قتلوا الغناء.