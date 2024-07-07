نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلطف الله عايشة.. نشوى مصطفى تنجو من الموت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن تعرضها لحادث كبير بسيارتها، ونشرت صورة للأشعة التي خضعت لها بعد الحادث عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك.

نشوى مصطفى تنجو من الموت

طمأنت نشوى جمهورها ومحبيها على صحتها، وكتبت: "قدر الله وماشاء فعل، ربنا نجانى برحمته ولطفه من حادثة موت كل اللي يشوف العربية يستغرب انى بلطف الله عايشة، الدنيا متسواش، استغفر الله العظيم لى ولوالدي ولاصحاب الحقوق عليا، والحمد لله رب العالمين، اللي ليه حق عندى لا أعلمه يسامحنى لوجه الله تعالى".

آخر أعمال نشوى مصطفى

وكان آخر أعمال نشوى مصطفى هو مسلسل "أنا وبابا وماما" وعرض فى عام 2014 وشارك فى بطولته كلا من بيومى فؤاد ولقاء سويدان، وايضا مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويعرض حصريا على شاشة dmc.

أبرز أعمال نشوي مصطفى

مسلسلات: جراب حواء، لهفة، الإخوة، صاحب السعادة، أنا وبابا وماما (ج1، 2)، جوز ماما، محمود المصري، أولاد الأكابر، رضا راضية ورضا مش راضي، ملك روحي، هارون الرشيد، عوضين وإمبراطورية عين، زيزينيا 1،تلفزيون في بيتي، خالتي صفية والدير، وسادسهم الزمن، رابعة تعود، أحلام كو، إمراة مختلفة، الشراقي، الآنسة كاف، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية، ساعة ولد الهدى، ولا يزال الحب مستمرا، ضمير أبلة حكمت، البريمو، عائلة الأستاذ شلش، طارق من السماء، الامام البخاري، المتهم بريء، من سيرة بني هلال، الصيد في الهواء، طريق الاحلام، فرط الرمان، مزنة آند فاميلي.

أفلام: شاومينج، بكرة، هالو كايرو، شبه منحرف، أحلام الفتى الطايش، بالعربي سندريلا، ايه النظام، واحد كابوتشينو، سيد العاطفي، مندور وعزيزة، ميدو مشاكل، قصاقيص العشاق، اللمبي، فلاح في الكونجرس، أفريكانو، الرجل الأبيض المتوسط، رحلة حب، حرامية في كي جي تو، ليه خلتني أحبك، فيلم ثقافي، الفرح.