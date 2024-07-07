نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ لـ الحكاية: ولاد رزق لم يتجاوز 30% من طموحاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ضيفًا على برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC MSR، وكشف إنه طوى صفحة ولاد رزق 3 - القاضية، ويسعى للتفوق عليه، ولإعلان تفاصيل دعم ورعاية صندوق بيج تايم وهيئة الترفيه لأفلام ومسلسلات ضخمة.

تصريحات تركي آل الشيخ

وأوضح أن فيلم ولاد رزق حدوتة مصرية لكنه أصبح عملا سينمائيا عربيا متكاملا، مشددا على أن ما حققه في ولاد رزق لم يتجاوز 30% من طموحاته.

ولفت إلى أن إيرادات فيلم ولاد رزق 3 بلغت حتى الآن 16.5 مليون دولار.

وأشار بأن جمع النجوم في عمل فني واحد يستوجب تقدير مكانتهم وتوفير فرصة تناسب طموحاتهم وأحلامهم وكذلك العامل المالي والدعائي للفنان.

موضحًا أنه في فبراير الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، إنشاء صندوق بيج تايم الاستثماري.

وجاء ذلك الإعلان خلال زيارة لتركي آل الشيخ إلى مصر، عقد خلالها عدة اجتماعات مع مسئولين بالقطاعين العام والخاص، لدعم الحركة الترفيهية والفنية بين البلدين.

والصندوق مخصص لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل دعم ورعاية صندوق بيج تايم وهيئة الترفيه لعدد من الأفلام والمسلسلات الضخمة للوصول للعالمية، والتعاون مع الشركة المتحدة.

التعاون مع الشركة المتحدة



وقال تركي آل الشيخ: وصلنا لصيغ مهمة للتكامل مع الشركة المتحدة، والشراكة اليوم مع دولة لديها نجوم عالميون ومع منافس صديق الشركة المتحدة.. مصر والسعودية إيد واحدة في عالم الإنتاج.. مصر لديها مخزون في الحضارة والثقافة والخبرة والنجوم.

واستكمل: من يناير 2015 صار فيه تغيير جذري في السعودية.. وواضح للجميع النهضة التي تحدث في السعودية.. ولولا الدعم الكبير الذي نتلقاه من ولي العهد ما كان حدث شيء.

فنانين أعلى أجر

وكشف تركي آل الشيخ، عن ثلاثة فنانين مصريين ستكون أجورهم الأعلى في المنطقة العربية.

وقال آل الشيخ، إن أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي سيكونون أغلى الفنانين أجرا في العالم العربي.

وأضاف أن شركات وتجارا سعوديين يشاركون في صندوق بيج تايم، بجانب الشريك الاستراتيجي وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ولفت إلى أنه يتم التحضير لجمع أكبر عدد من الرعاة لتوفير تمويلات لهذه الأعمال الكبيرة. يُشار إلى أنه في فبراير الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، إنشاء صندوق بيج تايم الاستثماري.

وجاء ذلك الإعلان خلال زيارة لتركي آل الشيخ إلى مصر، عقد خلالها عدة اجتماعات مع مسئولين بالقطاعين العام والخاص، لدعم الحركة الترفيهية والفنية بين البلدين.

والصندوق مخصص لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.