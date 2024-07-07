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أحمد جودة - القاهرة - أحمد حاتم لهنا الزاهد: "مبروك على السنتين الجداد"

نشر الفنان أحمد حاتم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام صورة تجمعه بالفنانة الشابة هنا الزاهد وقام بتوجيه رسالة لها من خلال المنشور، حيث علق من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام وقال:

"ألف مبروك على السنتين الجداد".

منشور أحمد حاتم عبر إنستجرام



أحدث أعمال أحمد حاتم

في سياق آخر الفنان أحمد حاتم نجاحا من خلال دوره في فيلم "السرب" والذي قدم من خلاله شخصية "أكرم الشاذلي" والفيلم ينتمي إلى فئة الأعمال الحربية ويسلط الضوء على الأعمال الإرهابية والجرائم التي إرتكبها الإرهابيون ومن أبرزها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وتدور باقي أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق.



أبطال فيلم السرب

شارك في فيلم السرب كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، أحمد حاتم، محمد دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وآخرين من النجوم المتميزين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، والاخراج لـ أحمد نادر جلال.

أحدث أعمال هنا الزاهد

أما عن أحدث الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة هنا الزاهد هو فيلم بعنوان فاصل من اللحظات اللذيذة والذي تم عرضه في أبريل الماضي لهذا العام الحالي 2024، وهو فيلم ينتمي إلى فئة الأعمال الكوميدية حيث تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وقدمت هنا الزاهد من خلاله شخصية "درية السيد أحمد" التي تواجه العديد من المشاكل هى وزوجها صالح ومن ثم يقودهما الحظ إلى بوابة بالصدفة وتقودهما إلى العوالم الموازية.

الفنانة هنا الزاهد

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وقد شارك في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم الفنانة هنا الزاهد، هشام ماجد، طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، جان رامز، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف شريف نجيب، أما عن الإخراج فـ هو للمخرج أحمد الجندي.