نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومبارس ودلوع أمة.. ماذا قالت رضوي الشربيني عن حسام حبيب بعد أزمته الأخيرة مع شيرين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّقت الإعلامية، رضوي الشربيني، على الأزمة الأخيرة التي حدثت بين حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب بعد تحريرها محضر ضده بالتعدي عليها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

‏وكتبت رضوي: "إلى شيرين عبد الوهاب.. ‏إنتي أكبر من إنك تخلى دلوعة ماما يعمل فيكى كل كده ويخلي سيرتك لبانه مُره فى بوق الناس".

رضوي الشربيني: ‏يولع الحب اللى يعمل فى صحبه كده يا شيرين

وتابعت: ‏"إنتي أذكى من إنك تُدخلى عدوات مع أقرب الناس ليكى علشان كل ذنبها إنها حبيتك وكانت عايزه تمنعك منه ومن شره، ‏إنتى نجمة أكبر من فكرة إن كومبارس ممكن يهدها… ‏يولع الحب اللى يعمل فى صحبه كده يا شيرين".

تفاصيل الأزمة الأخيرة بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد حررت محضر بقسم التجمع الخامس، ضد طليقها المطرب حسام حبيب، بعد التعدي عليها بالضرب، فجر اليوم، داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس؛ لوجود خلافات مالية بينهما والسبب يرجع إلى الخلاف على ملكية استديو مشترك بينهما.

وكشف التقرير الطبي أن شيرين أصيبت بعدة جروح خطيرة بعد اعتداء طليقها عليها في عدة أماكن في جسمها أبرزها جروح في الرأس وتجمعات دموية في العين وكدمات بالقدم، بعد نقلها للمستشفى وتلقي العلاج.

القبض على حسام حبيب

وقررت جهات التحقيق في واقعة تعدي المطرب حسام حبيب علي المطربة شيرين عبدالوهاب داخل فيلا بالتجمع الخامس بضبط وإحضار المطرب حسام حبيب للتحقيق معه، وبالفعل تم القبض عليه.