نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حبيب يقدم أدلة ضد شيرين عبد الوهاب أثناء التحقيقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت قوات الأمن القبض على الفنان حسام حبيب وذلك بعد تداول أخبار اعتداؤه على الفنانة شرين عبدالوهاب، مما ادى إلى اصابتها بجروح خطيرة في الرأس وضربها بـ “البوكس”، مما أدى إلى دخولها المستشفى وتحرير محضر ضده.

وقد قدم حسام حبيب فيديو يدين به شيرين لجهات التحقيق حيث تبين في الفيديو أن شيرين عبد الوهاب هي من قامت بتكسير الشقة التي تستخدمها كاستدوديو تسجيل الأغنيات الخاصة بها وأنها كانت تقوم بضرب ابنتها وهو من قام بإنقاذ ابنتها منها.

أقوال حسام حبيب

وأدلي حسام حبيب في التحقيقات أنه قد ذهب إلى الاستديو لكي ينقذ ابنتها حيث قال: "أنا مكنتش اتخيل أكون طرف في الخناقة بس أنا كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب بسبب حاجة حصلت وأنا اتدخلت افض مشاجرة بينهم».

وطلب حسام حبيب من النيابة العامة شهادة ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب واستماع أقوالها حول الواقعة الضرب.

تصريحات محامي شيرين عبد الوهاب

أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب والمتحدث الرسمي لها، وقوع خلاف بين موكلته والفنان حسام حبيب، قامت على إثره بتحرير محضر ضد الأخير.

وكشف قنطوش في بيان صحفي عن مفاجأة تخص البلاغ، وأكد أنه لا يوجد تنازل عن المحضر التي حررته الفنانة اليوم ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مشيرًا إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث، على عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل وعدد من المواقع الإخبارية.

وأشار إلى أن النيابة العامة بالقاهرة تباشر التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها الفنان حسام، حبيب لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس ضد طليقها تتهمه بالتعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.

جدير بالذكر أن بيان قنطوش هو الرد الرسمي الأول من طرف شيرين عبدالوهاب، بشأن تأكيد ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، بقيام حسام بضربها واحتجازها قبل أن تقوم بتحرير محضر ضده.

تفاصيل الواقعة بين شرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وفي سياق متصل تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها الفنان حسام، حبيب لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس، لطليقها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.

وتعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب لإصابات خطيرة عقب تعرضها للضرب من قبل طليقها المطرب حسام حبيب داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.

وصرح مصدر أمني في تصريحات صحفية له أن الواقعة حدثت في الساعة الخامسة فجرًا، عندما حضرت شيرين لقسم شرطة التجمع الأول والدماء تسيل منها بغزارة، وأفادت بتعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.