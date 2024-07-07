إعادة تقديم فيلم "البحث عن فضيحة" من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المستشار تركي آل شيخ إعادة تقديم فيلم “ البحث عن فضيحة” للنجم عادل إمام والذي قدم عام ١٩٧٣.

ومن المقرر أن يتولى بطولته النجم هشام ماجد وهنا الزاهد

أعلن المستشار تركي آل شيخ عن مشاريع جديدة سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب معلقا:'انهيت منذ قليل اجتماع مهم مع النجم الكبير كريم عبدالعزيز والنجم الكبير احمد حلمي والمخرج الكبير مروان حامد ورئيس اللجنه الفنيه لصندوق Big time الاستاذ احمد بدوي وفريق GEA وموسم الرياض وهناك مفاجآت كبيره سترى النور ان شاءالله وسيتم الاعلان عنها قريبا... GEA وموسم الرياض يرعوا الإبداع اينما كان".

كما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن نزال بين الأبطال العالميين جشوا ويبوا المقرر إقامته في ضمن موسم الرياض في لندن، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ونشر صور تجمع الفنان كريم عبد العزيز مع نزال جشوا وديبوا وعلق عليها قائلًا :"حبيبي الاسطوره كريم عبدالعزيز في Face- off لنزال جشوا وديبوا على حزام العالم في الملاكمه ibf في كرت موسم الرياض في استاد ويمبيلي في لندن