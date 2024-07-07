خاص.. هيثم نبيل لـ "دوت الخليج الفني" مهرجان العلمين مهرجان مشرف وإستعادة لأيام ليالي التليفزيون.. وهذه أعمالي الفترة القادمة

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستمر الملحن والمطرب هيثم نبيل في حصد نجاحات مستمرة من خلال مسيرته الفنية ومن ضمنها ألبوم زي زمان، والذي ظهر نضج فني كبير لدى هيثم نبيل.

فالألحان والكلمات جاءت متناسقة وتعبر بشكل جيد عن المشاعر والتجارب التي يمر بها الإنسان في الحياة. كما أن الأداء الغنائي للفنان كان قويًا وصادقًا، مما أضفى طابعًا حميميًا على الأغاني.



من الناحية الفنية، تميز الألبوم بتنوع الأساليب الموسيقية المستخدمة، فهناك مزيج من الأغاني المتنوعة وهذا التنوع ساهم في إضفاء الحيوية والجاذبية على الألبوم ككل.

أما من ناحية الغناء، فيتميز هيثم نبيل بصوت متميز ومرن قادر على التعبير عن مختلف الأجواء والأساليب الغنائية. فهو يستطيع الانتقال بسلاسة بين الطرق التقليدية للأداء الغنائي العربي والأساليب الغربية الحديثة.

وما يميز أداءه الغنائي أيضًا هو قدرته على التلاعب بالنغمات والإيقاعات بطريقة مؤثرة وجذابة. فهو يستخدم تقنيات كالزخرفة والتحليات الصوتية والتغييرات الإيقاعية لإضفاء طابع خاص على أدائه.

بشكل عام، يمكن القول إن أسلوب هيثم نبيل الفريد في التلحين والغناء هو ما يجعله أحد النجوم البارزين في الساحة الفنية على مستوى الوطن العربي. فهو يمتلك القدرة على الذكاء والاستمرارية في ابتكار أعمال متميزة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وحاور دوت الخليج الفني الفنان هيثم نبيل ليكشف لنا عن ردود أفعال الجمهور حول أغنية قلبي يا نيلة ورأيه بمهرجان العلمين، وعن أعماله الفترة القادمة.

نص الحوار

كلمنا عن كيفية استقبالك لردود أفعال الجمهور حول أغنية قلبي يا نيلة؟



لا أستطيع أن اقيم حاليًا ردود الافعال لكن كل ردود الأفعال لدلوقتي حابة الأغنية وخفة دمها.



وما رأيك بمهرجان العلمين؟

مهرجان العلمين مهرجان مشرف استعادة لايام ليالي التليفزيون

وما أصعب شئ قابلته في تحضيرك للألبوم زي زمان ؟



تحضير الألبوم مش بيبقي به صعوبات قد ما هو نركيز في عمل أعمال فنية محترمة ومتطورة

هل هناك أعمال الفترة القادمة؟

في كليب يا بتوع الطب الفترة الجاية وأغنية مزاجنجي، ومنستغناش.