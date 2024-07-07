فن ومشاهير

مصادر خاصة تكشف لـ "دوت الخليج الفني" احتياج شيرين لدخول المصحة النفسية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب جميع مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد تقديم شيرين محضر ضد حسام حبيب بعد تعديه عليها بالضرب في منزلها الخاص الساعة 5 فجر أمس.

37c4c14b5a.jpg

وقد كشف مصدر خاص في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني عن حاجة شيرين عبد الوهاب للدخول إلى المصحة النفسية لحاجتها إلى العلاج ولكنها لم تذهب حتي الآن إلى المصحة النفسية وتوجد بمنزلها، وحسام حبيب يمكس الآن في النيابة لاستكمال التحقيقات"

e70e8155ec.jpg

تفاصيل شجار حسام حبيب وشيرين

 

وصرح مصدر أمني في تصريحات صحفية له أن الواقعة حدثت في الساعة الخامسة فجرًا، عندما حضرت شيرين لقسم شرطة التجمع الأول والدماء تسيل منها بغزارة، وأفادت بتعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.

وأوضح المصدر أن شيرين تعرضت للإصابة بجروح في رأسها وقدميها وعينها، لذا نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم إعداد تقرير طبي بالحالة.

وفي المقابل، كشف مصدر مقرب من شيرين وحسام حبيب أن الحديث عن مشاجرة بين الطرفين غير صحيح، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات بينهما.

ووضح المصدر أن الواقعة تعود إلى نشوب أزمة بين شيرين وابنتها بسبب خلاف حول عدد من الأمور، حيث شعرت شيرين بحالة من الضيق بسبب عدم استجابة ابنتها.

084427723f.jpg

القبض على حسام حبيب بتهمة التعدي على شيرين 

ألقت قوات الأمن القبض على الفنان حسام حبيب وذلك بعد تداول أخبار اعتداؤه على الفنانة شرين عبدالوهاب، مما ادى إلى اصابتها بجروح خطيرة في الرأس وضربها بـ “البوكس”، مما أدى إلى دخولها المستشفى وتحرير محضر ضده.

وقد قدم حسام حبيب فيديو يدين به شيرين لجهات التحقيق حيث تبين في الفيديو أن شيرين عبد الوهاب هي من قامت بتكسير الشقة التي تستخدمها كاستدوديو تسجيل الأغنيات الخاصة بها وأنها كانت تقوم بضرب ابنتها وهو من قام بإنقاذ ابنتها منها.

bbd9094421.jpg

وأدلي حسام حبيب في التحقيقات أنه قد ذهب إلى الاستديو لكي ينقذ ابنتها حيث قال: "أنا مكنتش اتخيل أكون طرف في الخناقة بس أنا كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب بسبب حاجة حصلت وأنا اتدخلت افض مشاجرة بينهم».

وطلب حسام حبيب من النيابة العامة شهادة ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب واستماع أقوالها حول الواقعة الضرب.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا