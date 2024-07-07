مصادر خاصة تكشف لـ "دوت الخليج الفني" احتياج شيرين لدخول المصحة النفسية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب جميع مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد تقديم شيرين محضر ضد حسام حبيب بعد تعديه عليها بالضرب في منزلها الخاص الساعة 5 فجر أمس.

وقد كشف مصدر خاص في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني عن حاجة شيرين عبد الوهاب للدخول إلى المصحة النفسية لحاجتها إلى العلاج ولكنها لم تذهب حتي الآن إلى المصحة النفسية وتوجد بمنزلها، وحسام حبيب يمكس الآن في النيابة لاستكمال التحقيقات"

تفاصيل شجار حسام حبيب وشيرين

وصرح مصدر أمني في تصريحات صحفية له أن الواقعة حدثت في الساعة الخامسة فجرًا، عندما حضرت شيرين لقسم شرطة التجمع الأول والدماء تسيل منها بغزارة، وأفادت بتعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.

وأوضح المصدر أن شيرين تعرضت للإصابة بجروح في رأسها وقدميها وعينها، لذا نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم إعداد تقرير طبي بالحالة.

وفي المقابل، كشف مصدر مقرب من شيرين وحسام حبيب أن الحديث عن مشاجرة بين الطرفين غير صحيح، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات بينهما.

ووضح المصدر أن الواقعة تعود إلى نشوب أزمة بين شيرين وابنتها بسبب خلاف حول عدد من الأمور، حيث شعرت شيرين بحالة من الضيق بسبب عدم استجابة ابنتها.

القبض على حسام حبيب بتهمة التعدي على شيرين

ألقت قوات الأمن القبض على الفنان حسام حبيب وذلك بعد تداول أخبار اعتداؤه على الفنانة شرين عبدالوهاب، مما ادى إلى اصابتها بجروح خطيرة في الرأس وضربها بـ “البوكس”، مما أدى إلى دخولها المستشفى وتحرير محضر ضده.

وقد قدم حسام حبيب فيديو يدين به شيرين لجهات التحقيق حيث تبين في الفيديو أن شيرين عبد الوهاب هي من قامت بتكسير الشقة التي تستخدمها كاستدوديو تسجيل الأغنيات الخاصة بها وأنها كانت تقوم بضرب ابنتها وهو من قام بإنقاذ ابنتها منها.

وأدلي حسام حبيب في التحقيقات أنه قد ذهب إلى الاستديو لكي ينقذ ابنتها حيث قال: "أنا مكنتش اتخيل أكون طرف في الخناقة بس أنا كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب بسبب حاجة حصلت وأنا اتدخلت افض مشاجرة بينهم».

وطلب حسام حبيب من النيابة العامة شهادة ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب واستماع أقوالها حول الواقعة الضرب.