أحمد حلمي لـ الحكاية: مصر والسعودية وجهان لعملة واحدة والعلاقة بين البلدين قديمة وراسخة

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان أحمد حلمي ضيفًا على برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc masr، رفقة المستشار تركي آل الشيخ، والفنان كريم عبد العزيز، المخرج مروان حامد، الموسيقار هشام نزيه، وغيرهم، تقديم الإعلامي عمرو أديب.

دعم صندق بيج تايم للأعمال الفنية



وتحدث أحمد حلمي، عن صندوق بيج تايم لـ هيئة الترفيه، وقال: الفنان بيكون هدفه إنه يوصل لأكبر قدر من الجمهور بمختلف جنسياته ودياناته، الفن رسالة مهمة ولما يتاح ليا الفرصة إني أوصل لقاعدة أكبر من البشر لازم أستغلها والاتحاد العربي من أسمى الأشياء، وشوفنا مؤخرًا الرعاية والاهتمام بفيلم ولاد رزق 3 من قِبل السعودية.

بالإضافة للفنان كريم عبد العزيز، الذي تحدث عن صندوق بيج تايم لـ هيئة الترفيه، وقال: الفن عربي، ومصر والسعودية وجهان لعملة واحدة ودي علاقة قديمة مش أنا اللي هقولها، وإحنا واجهة للعرب بشكل عام، وسعيد بالاتحاد بين هيئة الترفيه والشركة المتحدة.

وأوضح أحمد حلمي، إن الهدف الأسمى لأي فنان هو الوصول لأكبر قدر من الجمهور باعتبار أن الفن رسالة شديدة الأهمية.

مشيرًا إلى أن الفن يجب أن يعبر عن العرب كتكلة واحدة، وأن الفن يمكن أن يكون جامعًا لكل الدول العربية، كما تحدث من نماذج مشابهة في أوروبا.

رأيه في فيلم ولاد رزق

ولفت إلى أن ضخامة العمل الفني لا تتمثل في الإنتاج وحسب، لكن تشمل أيضًا الفكرة من بدايتها وطريقة العمل عليها، مستشهدا بفيلم ولاد رزق 3 - القاضية.

ولفت إلى أن الفيلم بطريقة تنفيذه والتسويق الخاص به حقق طفرة ونقلة كبيرتين على الساحة الفنية.

وأشار إلى أن ضخامة العمل الفني لا تتمثل في الإنتاج وحسب، لكن تشمل أيضًا الفكرة من بدايتها وطريقة العمل عليها، مستشهدا بفيلم ولاد رزق 3 - القاضية.