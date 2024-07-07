قبل واقعة الضرب بساعات.. شيرين عبدالوهاب تدخل البهجة على قلب أحد معجبيها بمفاجأة مميزة

القاهرة - محمد ابراهيم - في لفتة طيبة تعكس تواصلها الدائم مع جمهورها، فاجأت الفنانة شيرين عبدالوهاب أحد معجبيها بمفاجأة مميزة.

تعرفت شيرين على أحد المعجبين المتفاعلين معها على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعى "شريف"، وأبدت رغبتها في مقابلته، ووثقت شيرين لقاءها بمحمد داخل الاستوديو الخاص بها، حيث ظهرت وهي تستقبله بحفاوة وتبادله الحديث ببساطة وكرم.

وحرصت شيرين على إهداء شريف عطرا خاصا بها، تعبيرا عن تقديرها لاهتمامه ودعمه لها، وقد عبر شريف عن سعادته الغامرة بلقاء شيرين، وشكرها على هذه اللفتة الطيبة التي ستظل ذكرى جميلة في حياته.

وتفاعل جمهور شيرين بشكل واسع مع هذه الصور، مثنين على طيبتها وتواصلها الدائم مع معجبيها، وتأتي هذه المبادرة من شيرين لتؤكد على قيمة التواصل مع الجمهور، ومدى تأثير الفنان على حياة معجبيه.

تفاصيل واقعة الضرب بين شيرين وحسام حبيب

وصرح مصدر أمني في تصريحات صحفية له أن الواقعة حدثت في الساعة الخامسة فجرًا، عندما حضرت شيرين لقسم شرطة التجمع الأول والدماء تسيل منها بغزارة، وأفادت بتعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.

وأوضح المصدر أن شيرين تعرضت للإصابة بجروح في رأسها وقدميها وعينها، لذا نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم إعداد تقرير طبي بالحالة.

وفي المقابل، كشف مصدر مقرب من شيرين وحسام حبيب أن الحديث عن مشاجرة بين الطرفين غير صحيح، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات بينهما.

ووضح المصدر أن الواقعة تعود إلى نشوب أزمة بين شيرين وابنتها بسبب خلاف حول عدد من الأمور، حيث شعرت شيرين بحالة من الضيق بسبب عدم استجابة ابنتها.

القبض على حسام حبيب بتهمة التعدي على شيرين

ألقت قوات الأمن القبض على الفنان حسام حبيب وذلك بعد تداول أخبار اعتداؤه على الفنانة شرين عبدالوهاب، مما ادى إلى اصابتها بجروح خطيرة في الرأس وضربها بـ “البوكس”، مما أدى إلى دخولها المستشفى وتحرير محضر ضده.

وقد قدم حسام حبيب فيديو يدين به شيرين لجهات التحقيق حيث تبين في الفيديو أن شيرين عبد الوهاب هي من قامت بتكسير الشقة التي تستخدمها كاستدوديو تسجيل الأغنيات الخاصة بها وأنها كانت تقوم بضرب ابنتها وهو من قام بإنقاذ ابنتها منها.

وأدلي حسام حبيب في التحقيقات أنه قد ذهب إلى الاستديو لكي ينقذ ابنتها حيث قال: "أنا مكنتش اتخيل أكون طرف في الخناقة بس أنا كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب بسبب حاجة حصلت وأنا اتدخلت افض مشاجرة بينهم».

وطلب حسام حبيب من النيابة العامة شهادة ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب واستماع أقوالها حول الواقعة الضرب.